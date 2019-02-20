В "Миротворце" рассказали, как "взяли на крючок" сотни россиян, готовых убивать украинцев за деньги

Волонтеры украинского центра "Миротворец" провели спецоперацию по "вербовке" россиян якобы в частную военную компанию "Вагнер", разоблачив множество российских наемников.

Об этом "Фактам" рассказал директор Центра Роман Зайцев.

По его словам, над спецоперацией работали полтора года.

"Как всегда, подошли к делу творчески. Однажды у нас родилась идея создать сеть виртуальных рекрутинговых агентств, которые нанимают граждан России мужского пола якобы в ЧВК "Вагнер" для выполнения неких "специальных заданий" на Донбассе, в Крыму или в Сирии за немалое денежное вознаграждение", - отметил он.

Зайцев пояснил, что "Миротворец" создал некоторое количество сайтов-"наживок", подготовил типовые объявления по образу и подобию тех, которые публикуют российские рекрутеры, и стал ждать.

"Не прошло и суток, как клюнула первая рыбка. Дальше - больше. Нам почти ежедневно звонили или писали практически со всех регионов России. Когда мы требовали подтверждений, что у "соискателей" есть опыт участия в боевых действиях на территории других государств, они называли фамилии и имена командиров и сослуживцев, с которыми участвовали в оккупации Крыма и Донбасса, воевали в Сирии, их телефоны, позывные, номера паспортов и военных билетов, прочие установочные данные. Некоторые присылали фотографии, где были запечатлены на фоне донбасских терриконов или пейзажей Крыма и Сирии", - поделился он.

Директор "Миротворца" подчеркнул, что россияне охотно заполняли анкеты, составленные в полном соответствии с теми, какие предлагают "Вагнер" и другие преступные организации РФ.

"Россияне сами звонили, сами все рассказывали, сами соглашались убивать нас", - заявил он.

В общей сложности с волонтерами связались около 300 человек.

"Учитывая, что каждый из них легко сдал еще пять-шесть особей, мы пополнили свою базу данными полутора тысяч нелюдей. Главное, что их объединяет, - готовность убивать за деньги кого угодно и где угодно", - подчеркнул Зайцев.

По его словам, на объявления откликались представители различных профессий - от безработных до научных работников. Им предлагали работу в ЧВК "Вагнер" - за хорошую оплату и полный "пансион" - убивать, расправляться с мирным населением на оккупированных территориях. Среди звонивших также были женщины.

"Никто из тех, кто нам звонил, не говорил о патриотизме. Всех интересовали только деньги. То, что работа грязная, - плевать. Не останавливает даже высокая вероятность вернуться в качестве "груза 200" или изувеченным", - добавил глава "Миротворца".

Как сообщал "Апостроф", ранее всплыли новые данные о связи ЧВК "Вагнера" со спецслужбами Путина.