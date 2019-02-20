В Youtube обнаружена "червоточина" для педофилов: опубликованы сотни запретных видео

В сети разворачивается новый скандал, связанный с тем, что на популярном видео-хостинге Youtube были обнаружены сотни видеороликов, в которых детей эксплуатируют в сексуальных целях, причем они монетизируются.

Об этом сообщил видеблогер под ником Mattwatson07.

Блогер опубликовал ряд видео, в которых он демонстрирует, насколько легко добраться до подобного контента с главной страницы сайта. Более того, как только пользователь попадает в эту "червоточину", боковая секция рекомендаций Youtube заполняется подобными видео.

Стоит отметить, что большинство роликов, судя по всему, были загружены на сайт самими детьми или их родителями, и на них дети делают вполне обыденные вещи. Однако в то же время в комментариях педофилы оставляют таймкоды на "пикантные" моменты видео, где можно увидеть детей частично обнаженными или в сексуализированных позах. Кроме того, некоторые комментарии также подразумевают, что эти видео просматриваются именно с такими намерениями.

Mattwatson07 обвинил YouTube в том, что он потворствует существованию такого вида контента, и ничего не делает с тем, чтобы бороться с педофилами на платформе. Блогер отправил несколько жалоб, но спустя 60 часов видео все еще были доступны.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения приставал в метро к 12-летней девочке и показывал ей половые органы.

По материалам Telegram-канала r/етранслятор