В метро Киева пьяный педофил устроил секс-шок 12-летней девочке: опубликованы фото

В Киеве задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения приставал в метро к 12-летней девочке и показывал ей половые органы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказал начальник управления полиции метрополитена Михаил Никонов, ребенок возвращалась от своего дедушки из Киевской области домой и во время проезда подземкой в вагоне метрополитена мужчина начал к ней приставать и обнажаться.

"Граждане, которые находились в электропоезде, сразу отреагировали на развратные действия злоумышленника, остановив его и нажав кнопку вызова полицейского. Милиционер, который нес службу на станции метро "Дружбы Народов", сразу отправился в вагон метро и задержал правонарушителя. Злоумышленником оказался 42-летний местный житель", - сказано в сообщении.

По данному факту следственным отделом управления полиции в метрополитене начато уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За совершенное правонарушение ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом поймали педофила из Германии.