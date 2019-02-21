Появились данные про убийство в Сирии экс-беркутовца, бежавшего из Украины: фото и реакция СБУ

Стало известно о возможной гибели в Сирии подозреваемого в расстрелах Майдана экс-беркутовца так называемой "Черной роты" Руслана Горбика, который выехал в Россию и был объявлен в розыск.

Об этом сообщает Громадське.

Отметим, что в 2015 году Руслан Горбик получил гражданство РФ. Его мать, Надежда Горбик, рассказала, что сначала он работал массажистом, а потом устроился в полицию.

В феврале 2018 года родным сообщили о его смерти, не указав обстоятельств. Похоронили Горбика в родном поселке Лучинец Винницкой области, тело родным передавали на границе Харькова с Россией.

В тоже время, как передает Цензор, СБУ пока не располагает информацией о возможной гибели бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Руслана Горбика в составе ЧВК "Вагнера" в Сирии.

"Что касается Руслана Горбика, Служба безопасности сегодня не располагает информацией ни о его участии в составе подразделения военной российской разведки, известной как ЧВК "Вагнера" на территории Сирии, ни о факте его гибели", - пишет издание.

Помимо этого, в СБУ уверены, что Горбик не был в составе ЧВК "Вагнера" год назад.

"Мы уверены в том, что его не было в этой структуре год назад во время удара войск коалиции по наемникам ЧВК "Вагнера" в Сирии во время так называемого пригожинского наступления", - отметил Гуськов.

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