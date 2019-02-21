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Украина запускает серийное производство мощного оружия: опубликованы фото
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Украина запускает серийное производство мощного оружия: опубликованы фото

четверг, 21 февраля 2019, 09:29

В Украине стартовало серийное производство новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Верба".

Об этом сообщает пресс-служба "УкрОборонПром".

Производства мощного оружия начало ГП "Шепетовский ремонтный завод", входящее в состав ГК "УкрОборонПром". Первые штатные подразделения, вооруженные новыми системами, будут сформированы уже в этом году.

РСЗО "Верба" была разработана ГП "Харьковское конструкторское бюро им. Морозова". Ее цифровые системы позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезарядку в автоматическом режиме из кабины. Боекомплект "Вербы" состоит из 40 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Зато, перезарядка полного пакета занимает всего 10 минут.

"Использование цифровых систем управления огнем позволило в разы сократить время для открытия огня, а благодаря новой системе стабилизации платформы, удалось значительно повысить точность. Кроме того, на РСЗО установлены современные системы цифровой связи для защищенной передачи информации. В сочетании с высокопроходным шасси от "КрАЗ", это обеспечивает высокую боевую эффективность и мобильность "Вербы" на поле боя", - говорится в сообщении.

Кроме "Вербы" на ГП "Шепетовский ремонтный завод" в этом году начинается серийное производство пусковой установки реактивной системы "Вильха", разработанной в ГККБ "Луч" в тесной кооперации с другими предприятиями "УкрОборонПрома" в рамках стратегической программы "Ракетный щит".

""Вильха" является дальнобойным высокоточным ракетным вооружением, позволяет уничтожать противника на значительном расстоянии с минимальной погрешностью, благодаря использованию специальной системы наведения с возможностью корректировки траектории в полете. Кроме того, эта система позволяет во время залпа приводить все 12 ракет, калибром 300-мм, на различные цели. Это обеспечивает абсолютно новый уровень боевой эффективности, который позволяет уничтожать стратегически важные объекты в широком секторе обстрела и глубине обороны противника за минимальное время", - уточняет пресс-служба.

Как сообщал "Апостроф", бойцов Вооруженных сил Украины вооружат канадскими снайперскими винтовками. А также бригада "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины получила на вооружение вездеходы UTV для перевозки боевых модулей "Стугна".

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