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В сети разгорелся скандал из-за русского языка в "Укрпоште"

четверг, 21 февраля 2019, 09:08

В Киеве нашли присутствие "русского мира" в одном из отделений "Укрпошти".

Об этом инциденте рассказала Даруся Українка в Facebook.

"Когда в сентябре 2015 году операторку отделения связи-186 (Укрпошта) в Киеве Язову Елену уволили за дискриминацию меня по языковому признаку. С тех пор все работники пытались обслуживать меня на украинском языке. Однако, некоторые уволились и на их место взяли тех, кто не только не владеет государственным языком, но и не считает нужным учить его", - пишет она.

В сети тут же стали обсуждать инцидент.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали об инциденте из-за украинского языка между водителем автобуса и СБУшником.

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