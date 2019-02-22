Гороскоп на 22 февраля: Тельцов ждут перемены, а Раки могут разбогатеть

22 февраля - 53-й день в григорианском календаре, 18 день Луны. Луна находится в знаке Весы. Влияние Луны – большое.

Как провести этот день, чтобы он был максимально продуктивным для вашего знака зодиака - читайте в гороскопе "Апострофа".

КОЗЕРОГ

Вы насколько погрузли в выполнение своих обязанностей, что это может быть чревато стрессом. Поделитесь работой с другими, делегируйте полномочия. Сегодня вам нужен отдых.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вы можете столкнуться с нападками окружающих. Успокойтесь, будьте уверены в своих силах, и вам удастся достойно выдержать "сражение".

РЫБЫ

У вас сегодня уйма мелких дел и хлопот. Но вы с легкостью справитесь с этим, если не будете брать на себя слишком много. Делайте все планомерно, и успех не заставит себя долго ждать.

ОВЕН

Сегодня - вы победитель. Ваша трудоспособность на высоте. Вы с легкостью справитесь с несколькими делами одновременно. Но только не перетруждайтесь!

ТЕЛЕЦ

Вы с легкостью воспринимаете любые перемены, поэтому сегодняшние приключения не будут для вас трудными. Будьте готовы к неожиданностям.

БЛИЗНЕЦЫ

День может принести много неожиданностей, главное - сохраняйте спокойствие. Справиться со всеми хлопотами поможет спокойный взгляд на вещи.

РАК

Вы можете получить очень хорошее финансовое предложение. Но прежде, чем соглашаться хорошенько взвесьте все за и против.

ЛЕВ

Сегодня вы – в эпицентре событий. Вас могут как хвалить, так и ругать. Главное – уверенность в себе и своих действиях.

ДЕВА

Уделите больше внимания своему здоровью. Не нужно нервничать по пустякам и брать все так близко к сердцу. Спокойствие - ваш девиз на сегодня.

ВЕСЫ

Все вокруг будут норовить так и вывести вас из себя. Даже если конфликта не избежать, попробуйте аргументировать свое поведение. Свое мнение нужно отстаивать.

СКОРПИОН

Вам может показаться, что родные и близкие пытаются от вас что-то скрыть. Не теряйтесь в догадках - спросите о том, что вас интересует прямо. Вам обязательно ответят.

СТРЕЛЕЦ

Избегайте сегодня стрессов, это может негативно отразиться на вашем здоровье. Уделите больше внимания своей семье, а другие дела могут и подождать.