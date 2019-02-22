Кто выходит во второй тур президентских выборов: появились данные свежего соцопроса

Во второй тур президентский выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Юлия Тимошенко занимает третье место в рейтинге.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс» в период с 8 по 18 февраля.

Среди тех, кто обязательно планирует прийти на выборы и проголосовать, 19.9% поддержали бы Владимира Зеленского, 17% - Петра Порошенко, 13.3% - Юлию Тимошенко, 9.6% - Юрия Бойко, 5,5% - Анатолия Гриценко, 4.6% - Олега Ляшко.

При этом отмечается, что среди тех, кто обязательно будет голосовать и уже определился со своим выбором, результат голосования выглядел бы следующим образом: Зеленский - 23,8%, Порошенко - 20,3%, Тимошенко - 15,9%, Бойко - 11,5%, Гриценко - 6,6%, Ляшко - 5,5%.

В ходе исследования респондентам также было предложено сделать свой собственный прогноз того, кто станет следующим президентом Украины (вопрос: "Скажите, а кто из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит?")

Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают Порошенко - 23,9%. Победу Тимошенко прогнозируют 16,3% опрошенных, а Зеленского -12,5%. В победу остальных кандидатов респонденты верят неохотно, ни один из кандидатов не получает показатели выше 5%.

В ходе исследования были опрошены 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).