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Сколько у украинцев будет выходных в марте: календарь праздников

пятница, 22 февраля 2019, 06:34

В марте украинцы будут отдыхать 11 дней, а работать 20 дней.

Кроме традиционных выходных также будут и дополнительные, на которые попадают праздники. От работы в Украине отдохнут в пятницу, 8 марта, в Международный женский день. Поэтому всех в начале месяца ждут три дня свободных от работы - с пятницы по воскресенье. А в четверг рабочий день сократят на один час.

Напомним, по празднику 8 марта идут дискуссии о его отмене и перевод в статус будних дней, но пока это решение не принято.

Какие праздничные дни ждут Украину в марте:

  • 3 марта - Всемирный день писателя;
  • 4-10 марта - Масленица;
  • 8 марта - Международный женский день;
  • 9 марта - Международный день ди-джея;
  • 11 марта - начало Великого поста;
  • 14 марта - День защиты прав потребителей;
  • 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей;
  • 18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины;
  • 21-27 марта - неделя солидарности с народами, которые борются против расизма тa расовой дискриминации;
  • 21 марта - Всемирный день поэзии;
  • 22 марта - День таксиста;
  • 24 марта - Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом;
  • 25 марта - День Службы безопасности Украины;
  • 26 марта - День Внутренних войск МВД;
  • 27 марта - Международный день театра.

По материалам ресурса rayonka.

Как сообщал "Апостроф", 15 февраля христиане отпраздновали Сретение Господне - один из 12 главных церковных дней в году.

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