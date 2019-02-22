Сколько у украинцев будет выходных в марте: календарь праздников

В марте украинцы будут отдыхать 11 дней, а работать 20 дней.
Кроме традиционных выходных также будут и дополнительные, на которые попадают праздники. От работы в Украине отдохнут в пятницу, 8 марта, в Международный женский день. Поэтому всех в начале месяца ждут три дня свободных от работы - с пятницы по воскресенье. А в четверг рабочий день сократят на один час.
Напомним, по празднику 8 марта идут дискуссии о его отмене и перевод в статус будних дней, но пока это решение не принято.
Какие праздничные дни ждут Украину в марте:
- 3 марта - Всемирный день писателя;
- 4-10 марта - Масленица;
- 8 марта - Международный женский день;
- 9 марта - Международный день ди-джея;
- 11 марта - начало Великого поста;
- 14 марта - День защиты прав потребителей;
- 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей;
- 18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины;
- 21-27 марта - неделя солидарности с народами, которые борются против расизма тa расовой дискриминации;
- 21 марта - Всемирный день поэзии;
- 22 марта - День таксиста;
- 24 марта - Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом;
- 25 марта - День Службы безопасности Украины;
- 26 марта - День Внутренних войск МВД;
- 27 марта - Международный день театра.
По материалам ресурса rayonka.
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