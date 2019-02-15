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В Украине отмечают Сретение: традиции, приметы и что нельзя делать

пятница, 15 февраля 2019, 09:10

15 февраля христиане празднуют Сретение Господне - один из 12 главных церковных дней в году.

История праздника

Этот праздник отмечают на 40 день после рождения Иисуса Христа. 15 февраля Дева Мария принесла младенца в Иерусалимский храм на посвящение. Там сразу поняли, что ребенок - сын Божий.

Сретение официально начали отмечать в Византийской империи в 542 году. Праздник символизирует встречу человечества с Иисусом. Также в народе в этот день считают, что зима встречается с весной.

Слово "Сретение" в старославянском языке означает "встреча" или "радость".

Традиции на Сретение

В этот день в храмах святят свечи и воду. Сретенская вода считается такой же сильной и целебной, как и крещенская. Ею можно поить больных детей, обрызгивать новые вещи.

На праздник чаще собирали сосульки, которые топили и получали с них воду. Ею также лечили раны, считая, что она имеет целебные свойства. Помогала вода и уберечь от зла, когда ею обрызгивали жилье. Также ранее водой освящали воинов перед битвой, свое хозяйство, что бы оно приносило урожай.

Освященные свечи зажигали во время грозы, погодных катаклизмов - чтобы уберечь дом от беды. А кроме этого и во время родов или когда человек умирал в муках.

Что нельзя делать на Сретение

Как и в другие большие церковные праздники в этот день нельзя ссориться или ругаться. Также запрещают работать физически (например в огороде), вышивать, убирать, стирать.

Кроме этого стоит воздержаться от путешествий. Ранее этот день сопровождался непогодой, потому странники могли погибнуть в пути.

Приметы праздника

Солнечная погода на Сретение говорила о хорошем урожае, снежная и морозная - к поздней весне с дождями. Если день теплый, то и весна будет такой же. Как на Сретенье с крыш капает, еще большая будет зима.

Предсказать погоду могла и курица: если напьется у порога воды – весна будет теплой и ранней.

По материалу "24 канала".

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