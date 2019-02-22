Творчество душевнобольных: сети повеселили фото памятника российским оккупантам в РФ

В республике Башкирия, которая входит в состав Российской Федерации, открыли памятник "ихтамнетам".

Об этом сообщают на странице "Двуглавый Кургинян" в социальной сети Twitter.

Памятник открыли "воинам интернационалистам и участникам локальных конфликтов".

"Если не получился Кото*б, значит выйдет Халк... В Башкирии открыли памятник Ихтамнету...", - написали в посте.

Также странный памятник прокомментировали и пользователи сети: "Деградация", "Жуть", "По заслугам и памятник".

Напомним, в прошлом году в сети высмеяли памятник пилотке, который установили в оккупированном боевиками Донецке. Также в оккупированном Крыму оккупанты установили памятник советским партизанам с изображением каски, которую носили солдаты Вермахта.

Как сообщал "Апостроф", ранее жители Ужгорода, мягко говоря, не "в восторге" от установленного в городе бронзового памятника жертвам Голодомора в Украине.