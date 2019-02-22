В Крыму наградили "беркутовцев", которые разгоняли Майдан

В оккупированном Севастополе 22 февраля на площади Нахимова состоялось "чествование" бойцов спецподразделения "Беркут", противостоявших активистам Евромайдана в Киеве зимой 2014 года.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что мероприятие приурочили к пятилетию тех событий, а также к российскому "Дню защитника отечества", который отмечают 23 февраля.

Оккупационные власти Севастополя наградили "беркутовцев" благодарственными письмами "за мужество и героизм". В рамках мероприятия также прошел молебен, состоялось возложение цветов к Мемориалу защитникам Севастополя.

Как известно, 22 февраля 2014 года, бойцов севастопольского «Беркута», которые вернулись из Киева после противостояния с активистами Евромайдана, встречали с оркестром и цветами в Севастополе.

Многие из бойцов спецподразделения после событий 2014 года бежали в Россию, аннексированный Крым и на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. В частности, в Крым бежал бывший командир роты "Беркут" Дмитрий Садовник, подозреваемый в расстреле участников Евромайдана.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети напомнили видео боев с "Беркутом" на Евромайдане.