Так начинался настоящий Майдан: в сети напомнили видео боев 19 января с "Беркутом"

В сети показали видео начала противостояния на улице Грушевского в центре Киева во время Революции достоинства в январе 2014 года.

О ролике напомнила экс-журналист, блогер, боец Украинской Добровольческой Армии Елена Белозерская.

"Так начиналась настоящая часть Майдана. Мне удалось зафиксировать на фото самый удар - момент, когда мирный Майдан превратился в силовой. Я была последней, кого повстанцы сняли с крыши первого беркутовский автобуса прежде чем его сжечь", - написала она.

Как известно, противостояние на Грушевского начались 19 января 2014 года вследствие возмущения протестующих Евромайдана принятием Верховной Радой "Законов о диктатуре". Постепенно мирная акция переросла в жесткое противостояние с милицией и внутренними войсками.

После Народного Вече на Майдане Незалежности, группа радикально настроенных протестующих предприняла попытку штурма границы охраны к правительственному кварталу. В результате столкновений был сожжен автобус "Беркута". А самих бойцов забросали камнями и петардами. Спецназовцы в ответ применили спецсредства и водомет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России заистерили из-за подготовки Майдана по канонам Украины.