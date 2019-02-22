В Украину возвращаются сильные морозы: названы даты

В выходные, 23-24 февраля в Украину вернуться морозы до 15 градусов мороза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 23 февраля, на всей территории Украины сохранится переменная облачность. В западных, южных, Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Донецкой областях снег, днем в западных и южных областях мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на остальной территории без существенных осадков. Что касается Приазовья, то тут намечается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью 6-11° мороза, на севере Левобережья 10-15° мороза, днем 2-7° мороза.

Аналогичная погода ожидается и в воскресенье, 24 февраля. Правда, без осадков.

А уже в начале недели, 25-26 февраля, морозы пойдут на убыль. Уже во вторник, 26 февраля, по всей территории Украины показатели термометра опустятся максимум до 5° мороза.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз на весну и лето 2019 года.