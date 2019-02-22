ВСУ провели ракетные испытания возле Крыма: опубликованы яркие фото и видео

На полигоне "Ягорлык" под Херсоном ВСУ провели испытания зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Благодаря усилиям военных ученых и специалистов оборонной отрасли, удалось дополнительно восстановить и модернизировать ЗРК 2К12-2Д "Куб" и БМ9К330 "Тор", которые на этой неделе впервые выполнили исследовательские стрельбы", - говорится в сообщении.

В испытаниях принял участие начальник Генерального штаба Виктор Муженко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", механизированные подразделения 93-ей ОМБр "Холодный Яр" отметили первый снег батальонными тактическими учениями. Кроме того, украинские военные провели в зоне ООС на Донбассе проверку боевой готовности подразделений реактивной артиллерии "Смерч". Также спецназ ВСУ устроил "диверсии" на военных складах.