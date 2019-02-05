Украинские военные подразнили Россию "Смерчами": опубликовано видео

Украинские военные провели в зоне ООС на Донбассе проверку боевой готовности подразделений реактивной артиллерии "Смерч".

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Военнослужащие отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения.

"Результаты проверки показали, что подразделения системы РСЗО "Смерч" готовы к применению, а военнослужащие хорошо обучены, что, безусловно, является следствием постоянных тренировок и занятий с личным составом, которые проводятся в Объединенных силах", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какое оружие получат ВСУ в ближайшие годы.