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Украинские военные подразнили Россию "Смерчами": опубликовано видео

вторник, 05 февраля 2019, 01:45

Украинские военные провели в зоне ООС на Донбассе проверку боевой готовности подразделений реактивной артиллерии "Смерч".

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Военнослужащие отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения.

"Результаты проверки показали, что подразделения системы РСЗО "Смерч" готовы к применению, а военнослужащие хорошо обучены, что, безусловно, является следствием постоянных тренировок и занятий с личным составом, которые проводятся в Объединенных силах", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какое оружие получат ВСУ в ближайшие годы.

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