Украинские военные подразнили Россию "Смерчами": опубликовано видео

Украинские военные провели в зоне ООС на Донбассе проверку боевой готовности подразделений реактивной артиллерии "Смерч".
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Военнослужащие отработали задания на скорость перемещения установки и точность ее наведения.
"Результаты проверки показали, что подразделения системы РСЗО "Смерч" готовы к применению, а военнослужащие хорошо обучены, что, безусловно, является следствием постоянных тренировок и занятий с личным составом, которые проводятся в Объединенных силах", - сказано в сообщении.
Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какое оружие получат ВСУ в ближайшие годы.