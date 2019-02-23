РУС. | УКР.

суббота, 23 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

23 февраля

08:57
Под Николаевом бойцовская собака насмерть загрызла девушку, сняв с нее скальп: фото и видео
08:28
В министерстве рассказали о ситуации в православной церкви
07:58
Растят врагов Украины: боевики опубликовали "праздничное" видео из детсада в Донецке
07:29
"Поздравили" с 23 февраля: офицер ВСУ показал видео с моментом уничтожения позиции боевиков на Донбассе
06:32
В Украине четко пояснили, почему Россия с такой легкостью захватила Крым
05:37
Волонтеры показали предсмертное фото ДРГ боевиков под Авдеевкой
04:42
Морпехи ВСУ получили на передовую новую военную технику: фото
03:29
На Донбассе ликвидировали командира боевиков ДНР по кличке "Кудесник": фото
02:38
Соцсети насмешил памятник одиозному путинскому дипломату: фото и видео
00:40
Лучшая теннисистка Украины проиграла матч-триллер на супертурнире в Дубае: опубликовано видео
00:17
Антициклон вытесняет непогоду из Украины: синоптик дала прогноз на выходные
00:15
Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция женского спринта
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Растят врагов Украины: боевики опубликовали "праздничное" видео из детсада в Донецке

суббота, 23 февраля 2019, 07:58

В одном из детских садов Донецка отпраздновали 23 февраля танцами детей в военной форме: на "празднике" побывал в том числе известный боевик Ахрик Авидзба ("Абхаз").

Соответствующее видео было опубликовано боевиками на Youtube канале под названием "Министерство информации ДНР".

На видео можно увидеть рассказ директора яслей-сада № 296 Киевского района Донецка о том, как помещение учреждения было уничтожено в 2014 году артобстрелом.

Сразу после этого идут кадры празднования "Дня защитника отечества" в детском саду, на которых маленькие дети танцуют в военной форме и рассказывают, кем они хотят стать в будущем. Двое мальчиков говорят, что они хотят стать "танкистом" и "военным" соответственно.

Кончается видео кратким комментарием от присутствовавшего на празднике "героя ДНР" Ахрика Авидзбы по кличке "Абхаз" из незаконного вооруженного формирования "Пятнашка".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фото из детского бассейна, где "власти" так называемой ЛНР разместили плакат с антиукраинской пропагандой.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мороз до -15: синоптики предупредили о возвращении зимы

Оскар-2019: онлайн-трансляция кинопремии

Священник, разбудивший Киев во время Майдана: о первых жертвах, оправдании убийств и большем враге Украины, чем Россия

Расстрел Небесной сотни на Майдане: хронология событий "кровавого февраля"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: