Растят врагов Украины: боевики опубликовали "праздничное" видео из детсада в Донецке

В одном из детских садов Донецка отпраздновали 23 февраля танцами детей в военной форме: на "празднике" побывал в том числе известный боевик Ахрик Авидзба ("Абхаз").

Соответствующее видео было опубликовано боевиками на Youtube канале под названием "Министерство информации ДНР".

На видео можно увидеть рассказ директора яслей-сада № 296 Киевского района Донецка о том, как помещение учреждения было уничтожено в 2014 году артобстрелом.

Сразу после этого идут кадры празднования "Дня защитника отечества" в детском саду, на которых маленькие дети танцуют в военной форме и рассказывают, кем они хотят стать в будущем. Двое мальчиков говорят, что они хотят стать "танкистом" и "военным" соответственно.

Кончается видео кратким комментарием от присутствовавшего на празднике "героя ДНР" Ахрика Авидзбы по кличке "Абхаз" из незаконного вооруженного формирования "Пятнашка".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фото из детского бассейна, где "власти" так называемой ЛНР разместили плакат с антиукраинской пропагандой.