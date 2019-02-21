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Боевики ЛНР промывают детям мозги даже в бассейне: в сети показали фото

четверг, 21 февраля 2019, 11:10

В сети показали фото с детского бассейна, где "власти" так называемой ЛНР разместили плакат с антиукраинской пропагандой.

Об этом сообщают на странице "Хрустальный Луч" в Twitter.

В детском комплексе с бассейном в городе Красный Луч Луганской области разместили плакат с нарисованными военными действиями на Донбассе и танком с украинским флагом. Также на плакате написали: "Пусть будет проклят тот, кто дал приказ начать войну, расстреливать Донбасс. За каждую слезинку и за детский плач наказан будет Господом палач. Не забудем, не простим".

"В Красном Луче даже в бассейне "власти" ЛНР умудряются внедрять в умы детей основные принципы своей доктрины - антиукраинскую пропаганду и дезинформацию", - прокомментировали снимок в сети.

Как сообщал "Апостроф", в сети одним фото показали всю суть так называемой ДНР, где не заботятся даже о детях.

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