Чей Крым? Россияне устроили истерию в сети из-за украинского Евровидения

Вопрос о принадлежности оккупированного Крыма, заданный скандальному дуэту ANNA MARIA во время финала Национального отбора на Евровидение-2019, вызвал бурную реакцию в российском сегменте соцсетей.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист прокремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Ведущий Сергей Притула спросил у девушек: "Знаете в чем ваша самая большая проблема? В том, что я могу задать вам простой вопрос и перед вами предстанет выбор на чьей карьере ставить крест... Это вопрос "чей Крым?". Дальше у вас будет вилка: сказать "наш", и поставить крест на маминой карьере, или сказать "их". И тогда это будет крест на вашей карьере в этой стране".

В свою очередь член жюри, певица Джамала заявила артисткам, что ответ на этот вопрос однозначен - "Крым - это Украина, Крым оккупирован, у нас идет война - вот три момента, которые вы должны признать".

"Мы свой выбор сделали давно, родители сделали свой. И если бы у нас стал вопрос, выбрать конкурс или родителей, мы бы выбрали родителей", - сказали ANNA MARIA в ответ со слезами на глазах.

«Если стоит вопрос: или конкурс, или родители, мы выберем родителей»: Анну и Марию Опанасюк затравили на украинском отборе на «Евровидение» - «Чей Крым? На чьей карьере вы ставите крест - на своей или родителей?» pic.twitter.com/IkB8orp8Kk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 февраля 2019 г.

В свою очередь в РФ ситуация с певицами вызвала значительный резонанс. Многие комментаторы принялись критиковать Джамалу, защищать сестер Опанасюк и предлагать им выступить на конкурсе от России.

"Пригласить девах 9 мая. Пусть выступят на Красной площади", "Вот кого надо отправлять на Евровидение от России, а не Лазарева заявившего на украинском ТВ, что Крым - это Украина", - пишут в сети.

Напомним, ранее, отвечая на вопрос журналиста Романа Скрыпина о том, что же случилось с Крымом девушки заявили: "На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же самые горы, тот же самый воздух…. Нам кажется, Украина потеряла Крым. Это наша мысль".

А на прямой вопрос, произошла ли оккупация полуострова, который является частью Украины, певицы сказали: "Мы не являемся политиками, мы не являемся членами секретариата президента, чтобы отвечать вам на такие сложные политические вопросы".

Родители артисток после аннексии Крыма остались на полуострове. В частности, мать девушек, Лариса Опанасюк, занимает должность вице-премьера в оккупационном "правительстве".