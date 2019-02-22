В сети жестко прошлись по финалисткам украинского "Евровидения" из-за Крыма и войны с Россией: видео

В сети разгорелся громкий скандал с участием финалисток украинского "Евровидения" из дуэта ANNA MARIA, которые не смогли дать ответ на вопрос журналиста о том, чей Крым.

Соответствующее видео с интервью опубликовано в YouTube.

"На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же самые горы, тот же самый воздух…. Мне кажется, Украина потеряла Крым. Это наша мысль", - ответили девушки на вопрос журналиста Романа Скрыпина о том, что же случилось с Крымом.

Но журналиста не удовлетворил такой ответ девушек, и он спросил напрямую: произошла ли оккупация Крыма, который является частью Украины.

"На этот вопрос мы просто не будем отвечать, поскольку мы не являемся политиками, мы не являемся членами секретариата президента, чтобы отвечать вам на такие сложные политические вопросы", - сказали девушки.

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В сети тут же стали обсуждать услышанное.

"Сами певицы своим ртом не могут вслух произнести что Крым украинский, костью в горле у них застревает тема крымских татар, они "вне палитики", и вобще "все сложно". И "бессмертный полк", "дедывоевали", Интер и абырвалг и москвошвея и кококо", - прокомментировала интервью в Facebook журналистка Елена Добровольская.

Отметим, дуэт ANNA MARIA основали крымчанки Анна и Мария Опанасюк. У сестер влиятельные родители в Крыму. В частности, как сообщают местные СМИ, мать девушек, Лариса Опанасюк, занимает должность вице-премьера в оккупационном "правительстве" полуострова.

Как сообщал "Апостроф", ранее Беларусь попала в громкий скандал из-за Крыма.