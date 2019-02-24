Европа не переваривает: в сети объяснили, что не так с "куропаточкой" MARUV

В сети озвучили не политические причины, по которым MARUV нельзя пускать на конкурс "Евровидение".

Об этом сообщает блогер Антон Ходза на своей странице в Facebook.

"Если отбросить политическую составляющую, то MARUV посылать нельзя было по нескольким причинам:

Песня ни о чем, унылая сама по себе.

Голоса почти не слышно из-за музыки, она или очень слабо поет, или с аранжировкой налажали.

Образ - не в тренде. Секси куропаточки в костюмах стриптизерш - такое современная Европа уже не переваривает. Сейчас там другая повестка дня - mee too, уважение, гендер отето все.

Толстенькая израильтянка с песней о том, что она не игрушка - ок. Стриптизерши модельной внешности - не ок. Короче, есть шанс даже в финал не выйти", - написал он.

В сети также прокомментировали выступление певицы и пост блогера.

Как сообщал "Апостроф", победившая на нацотборе к "Евровидению" певица MARUV ранее анонсировала концерты в России. 6 апреля MARUV споет в Москве, в концертном зале "Известия Hall", а 12 числа того же месяца певица выступит в Санкт-Петербурге. "Мой первый сольный концерт!", - написала артистка и пообещала, что "будет пушка".