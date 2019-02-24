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Умер известный украинский композитор

воскресенье, 24 февраля 2019, 12:21

23 февраля, в возрасте 88 лет скончался известный украинский композитор, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, профессор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского Лев Николаевич Колодуб.

Об этом сообщило Министерства культуры Украины.

Отмечается, что Колодуб оставил после себя богатое творческое наследие: множество симфонических и оперных опусов, балеты, мюзиклы, концерты для различных инструментов, вокальную музыку.

"Особое место в его творчестве занимает Тарас Шевченко, на основе стихов из "Кобзаря" и под влиянием иллюстраций к нему, Колодуб создал симфонию-думу "Шевченковские образы", оперу "Поэт" о жизни Кобзаря", - сказано в сообщении.

"Самобытная и многоплановая музыка Льва Николаевича Колодуба, основанный на национальной основе, с успехом выполняется не только в Украине, но и в Германии, США, Канаде, Аргентине, Польше, Болгарии, Румынии, Испании, Греции, Франции, Северной Корее, Китае", - добавили в Минкульте.

Кроме того, Колодуб был также педагогом и общественником, возглавляя правление Музыкального фонда Украины в 1984-1995 годах, был президентом Асоциации деятелей духовой музыки Украины Национального всеукраинского музыкального союза в 1991 и председателем Киевской организации Союза композиторов Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине умер известный журналист.

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