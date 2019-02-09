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В Украине умер известный журналист

суббота, 09 февраля 2019, 13:38

В ночь на пятницу, 8 февраля, в Киеве умер известный украинский журналист и редактор Олег Ныпадымка.

Об этом сообщают в соцсетях.

Сообщается, что причиной смерти Ныпадымки стала остановка сердца.

Отметим, что в 1997 году Ныпадымка основал газету "Сегодня" и стал ее главным редактором. В следующем году получил звание Заслуженный журналист Украины.

По мнению журналистки Натальи Влащенко, тот вариант газеты был "лучшим за всю историю газетной журналистики" в Украине.

"Ему удалось собрать коллектив звезд, каждый из этих людей стал эпохой в украинской журналистике. Человек-эмоция, он всегда был полон идей, радовался каждой нашей удаче. Каждый мелочный провал считал личной трагедией", - написала Влащенко на своей Facebook-странице.

После увольнения из газеты "Сегодня" Ныпадымка вместе с единомышленниками основал еще один популярный проект – газету "Новая". Однако из-за нехватки финансирования газета просуществовала недолго.

Как сообщал "Апостроф", утром 8 февраля в Москве умер Сергей Юрский - популярный советский и российский актер театра и кино, сыгравший дядю Митю в фильме "Любовь и голуби".

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