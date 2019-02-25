Дожди и гололед: синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник, карта

В понедельник, 25 февраля, в большинстве регионов Украины осадков не предвидится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

25 февраля небольшие осадки ожидаются лишь местами в восточных областях страны. На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 5-10 метров за секунду, днем отдельные порывы 15-18 метров за секунду.

Температура ночью составит 0...-5 градусов мороза; в южной части, Луганской, Донецкой областях и в горных районах -6...-11 градусов за Цельсием. Днем столбики термометра покажут +2...+7 градусов тепла, в восточных областях и на севере Левобережья от 1 градуса мороза до 4 тепла.

Как сообщал "Апостроф", синоптик рассказала о весне в Украине. Она будет довольно теплой, по сравнению с предыдущими годами, только в марте температура будет несколько изменчивой.