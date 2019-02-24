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Украину задавит: синоптик рассказал о погоде на начало недели

воскресенье, 24 февраля 2019, 12:56

В начале недели Украина окажется между двумя атмосферными гигантами - циклоном и антициклоном.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, с юго-запада Украину будет давить антициклон, с севера - циклон. Украина окажется между этими мощными атмосферными гигантами. Антициклон будет выдавливать осадки и холод, а циклон - сопротивляться.

"Поэтому у нас в результате этой борьбы ожидается порывистый ветер. А на Востоке и юго-востоке еще задержится немного снега. Однако, похоже, что антициклон будет побеждать. Потому что ветер ветром, а осадков все же не будет в большинстве областей", - написала Диденко.

В понедельник днем, 25 февраля, в Украине предполагается +3...+8 градусов, на Востоке, северо-востоке, а также в Днепре и районах 0...+3 градуса.

В Киеве в понедельник погода будет сухая и сравнительно теплая, днем ожидается +4...+6 градусов.

"Потепление, конечно, не может не радовать, но пока не расслабляемся. Февраль продолжается. И хотя до календарной весны недалеко, до астрономической еще приседать и приседать", - резюмировала синоптик.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 24 февраля, в Украине будет морозная погода без существенных осадков.

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