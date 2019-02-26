Британский полковник назвал главные проблемы внутри ВСУ и Нацгвардии

У ВСУ и Нацгвардии есть достаточно много проблем, связанных, по большей части, с бюрократической рутиной.

Ими поделился бывший подполковник британской армии Глен Грант в своей статье под названием "Письмо будущему президенту Украины", передает KyivPost.

"Первая часть на передовой представлена бойцами, которые глубоко преданы Украине и каждый день рискуют своей жизнью ради страны. При этом многие из них выполняют работу намного выше своего звания и имеющегося и опыта, при этом их специальная подготовка весьма ограничена. Зачастую командуют этими бойцами те, кто провел последние годы в борьбе с Россией, заручившись поддержкой добровольцев. Но в такой армии есть масса проблем. Бригады страдают от высокомерия старших офицеров, неадекватного принятия решений, непонятных проверок, удушающей бумажной бюрократии, нехватки надлежащего оборудования и острой нехватки тактической и оперативной подготовки и обучения. Такие попытки уничтожить армию изнутри попросту деморализуют солдат и подрывают их боевой дух", - говорит он.

Еще одной проблемой, по его словам, является наличие в рядах ВСУ так называемой "образцово-показательной" армии.

"Вторая часть представлена так называемой армией парадов, где активно демонстрируются слава, связи с общественностью, гендерное равенство, хорошая еда, международная поддержка, встречи и конференции. Это показушная армия и реальной пользы в ней нет. Среди военных такая армия называется "образцово-показательной". На английском мы бы сказали "фигня, покрытая сахаром". Это армия, которую в основном видит общественность и международное сообщество. Как и у фронтовой армии, здесь много великих людей, много хороших частей и героев. Кроме того, страны НАТО проводят отличную подготовку посредством различных учений, таких как Combat Resolve, Sea Breeze и Rapid Trident. Вооруженные силы в них очень нуждаются. Несмотря на это, первая и вторая части армии очень редко пересекаются. Часто даже сложно понять, как тыловая армия может иметь значимое отношение к линии фронта", - рассказывает эксперт.

Грант также назвал ряд ключевых проблем, которые существуют и в Национальной гвардии Украины, которая "совершенно незнакома со своими ключевыми задачами".

"Она является "армией", имея соответствующую экипировку и личный состав, но не имеет четких целей, за исключением, очевидно, защиты политической системы. Нацгвардия должна быть ближе к армии, а не держаться отдельно. Такой раскол негативно влияет на общую систему обороны, в результате чего драгоценные средства и кадры тратятся впустую. У вас также есть спецназ, флот и военно-воздушные силы, но они все еще не полностью используют все свои способности и страдают от той же бюрократической чепухи со стороны центрального штаба, что и армия. У командующего военно-морским флотом даже нет надлежащего бюджета, - объясняет он.

Также, по мнению эксперта, не стоит сбрасывать со счетов назревшую проблему с добровольческими батальонами.

"Вам также предстоит работа с добровольческими батальонами. Буквально никто из нынешних высокопоставленных руководителей не говорил о добровольцах с должным уважением. Были даже попытки обвинить их в военных поражениях. Так быть не должно. Они по праву заслужили свое место в национальной истории, но сегодня, за некоторыми исключениями, были лишены прав и расколоты. Проблема в том, что Украине нужны сила и энергия волонтерского духа для резервов. Военной системе не нужна энергия — ей нужен контроль. Государство должно всецело вовлекать общественность в оборону и формирование резервов, поскольку именно она имеет проверенные возможности, так необходимы для борьбы с Россией. Без добровольцев линия фронта попросту быстро угаснет. Среди ваших постоянных задач будет мотивация мужчин и женщин передовой линии фронта, установка четкого направления для реальных реформ армии", - уверен военнослужащий.

Также Грант указал на важный момент выхода из этих скапливавшихся ни один год, проблем.

"Каждый офицер должен быть переаттестован как можно скорее. Это не должно быть похоже на очередную "розовую и пушистую" полицейскую реформу. Ваш персонал не знает, как сделать это правильно. Им понадобится серьезная помощь со стороны гражданского населения. В совет должны входить люди, которым вы доверяете по старшинству, которые могут справедливо судить о том, что они видят и слышат. Как я писал ранее, "маленькая советская армия не может победить большую советскую армию". Только гибкое и быстрое мышление может сделать это, и это означает, что следует выбирать тех офицеров, которые проявляют смелость, честность, талант и интеллект. На сегодняшний день на передовой есть много офицеров и сержантов, должности которых не позволяют им раскрыть свой реальный потенциал и способности, в то время как в тылу находятся люди, занимающие должности, превосходящие их способности. Многие посты просто не нужны — они замедляют работу и бессмысленно используют ресурсы. Вашему новому министру придется приложит много усилий для восстановления баланса, но это и есть залогом прогресса и победы", - добавляет он.

Подробнее об угрозе наступления со стороны России, читайте в прошлогоднем интервью Глена Гранта "Апострофу": Путин втянул Украину в крайне скверную игру - автор громкой статьи о ВСУ и угрозе большой войны с Россией.