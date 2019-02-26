Какой будет погода в Украине в первые дни весны: карты и свежий прогноз

В ближайшие дни в Украине, несмотря на ненастную погоду, ожидается потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в среду, 27 февраля, ожидается пасмурная погода по всей территории Украины. Средняя температура воздуха днем составит от +2 до +4 градусов, при этом теплее всего будет в Ужгороде – днем до 9 градусов тепла.

В четверг, 28 февраля, также без осадков, но пасмурно по всей территории. Ночью по стране температура до -6 градусов. А днем до + 11 в западном регионе страны.

В пятницу, 1 марта, в западных областях пройдут дожди и мокрый снег, но с потеплением. Осадки в виде дождя можно ожидать и на юге. Ночью от -1 до 3 градусов тепла, днем до +8.

В субботу, 2 марта, столбики термометра опустятся вниз. Наиболее холодно будет на востоке: ночью до -7, днем до -3.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик рассказала о весне в Украине.