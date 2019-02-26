Тактика террористов: в сети напомнили видео, как военные Путина в Крыму прикрывались "живым щитом"

В 2014 году во время захвата воинской части в Севастополе (аннексированный Крым) российские военные использовали местных жителей, прикрываясь ими как "живым щитом".

Соответствующее видео-напоминание выложили в Facebook Крым.Реалии.

На кадрах можно увидеть российских военных, которые стоят за спинами крымчан и прорываются в здание воинской части.

Отметим, что пять лет назад, 26 февраля 2014 года, в Симферополе состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма.

Тогда у здания крымского парламента по инициативе Меджлиса собралось около 12 тыс. крымских татар. Они держали в руках свои национальные флаги и флаги Украины. В тот день в результате столкновений у здания Верховного Совета Крыма, два человека погибли и несколько десятков получили ранения.

Как сообщал "Апостроф", в этот же день, 26 февраля, украинские патриоты оставили в Крыму послание оккупантам.