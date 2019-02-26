Украинские патриоты оставили в Крыму послание оккупантам: опубликовано фото

В аннексированном Россией Крыму появилось яркое патриотичное послание российским оккупантам.

Соответствующее фото опубликовал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook

"26 февраля - День крымского сопротивления российской оккупации. На фотографии - Aqmecıt/Симферополь сегодня, 26 февраля 2019 в 05 утра. Сопротивление продолжается!" – подписал фото он.

На снимке изображен мост, на торце которого украинские патриоты написали следующее: "Россия – вон! Крым – наш дом!"

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские партизаны провели смелую акцию на оккупированном Донбассе. В частности, 20 декабря неизвестные патриоты Украины, обклеили патриотическими открытками улицы нескольких оккупированных городов на Донбассе. Открытки появились на оккупационных административных зданиях, остановках общественного транспорта, магазинах, дверях подъездов и везде где клеились.