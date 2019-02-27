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Много "двухсотых": ВСУ нанесли неожиданный и мощный удар по боевикам на Донбассе

среда, 27 февраля 2019, 10:24

Украинские военные уничтожили в зоне ООС на Донбассе крупную диверсионно-разведывательную группу боевиков.

Об этом в среду, 27 февраля, на своей странице в Facebook сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин.

По его словам это произошло несколько дней назад. Группа боевиков была довольно немалая - более 10 человек.

"По ним работали, пытались вычислить, где они могут быть в другой раз. И на некоторых участках, где они могли появиться, были проведены определенные хитрые замаскированные действия. Несколько дней назад группа была обнаружена", - рассказал волонтер.

Мысягин отметил, что в операции участвовали две совсем разные команды ВСУ.

"Одна команда с помощью дрона обнаружила ДРГ и накрыла ее минометным огнем (конечно, из разрешенного 82-го калибра). А другая команда отработала "очень хорошим снайперским калибром", - пояснил он.

"В результате этой, я считаю, просто блестяще проведенной операции, диверсионно-разведывательная группа врага была уничтожена практически полностью. 6 человек 200-х, 4 человека 300-х. Все произошло быстро, неожиданно и жестко, и, к тому же, у нас ни одной потери", - добавил волонтер.

Как сообщал "Апостроф", ранее военный эксперт заявил о колоссальных потерях боевиков на Донбассе.

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