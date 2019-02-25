РУС. | УКР.

понедельник, 25 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

25 февраля

11:47
​В Киеве поймали организатора детской порностудии: фото и видео
11:32
Украинские теннисистки ухудшили свои позиции в мировом рейтинге
11:23
Уже не скрывают: военный эксперт заявил о колоссальных потерях боевиков на Донбассе
11:22
Лобода трогательно поздравила королеву российского шансона
11:20
Совесть потеряла: Настю Каменских осудили за обнаженку
11:12
​Путин ждет, что все рухнет: экономист рассказал, сможет ли кризис добить Россию
10:58
Взрыв в Макеевке: стало известно, кого хотели ликвидировать, первые фото
10:42
​Названы новые пенсии украинцев: кто и сколько получит
10:37
Украинский футболист признан лучшим игроком финала крупного турнира
10:34
В Украине задержали чиновницу, "нагревшуюся" на обеспечении ВСУ
10:29
Стало известно о задержании по делу о госизмене экс-главы Генштаба
10:27
Главный тренд Оскара: кто из звезд выбрал наряд розового цвета
Все новости

Уже не скрывают: военный эксперт заявил о колоссальных потерях боевиков на Донбассе

понедельник, 25 февраля 2019, 11:23

На фоне обострения ситуации на Донбассе, боевики уже не скрывают колоссальные потери в своих рядах.

Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов в интервью ДС.

"Причем если раньше о реальных "двухсотых" противника говорили с нашей стороны только пресс-служба ООС да редкие "информационные активисты", которые ведут неофициальный список потерь "с той стороны", то сейчас об этом вынуждены говорить и штатные пропагандисты. Так, тот же бывший украинский адвокат, разыскиваемый за мошенничество, Руслан Баклан (который ныне представляется как "начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР капитан" Даниил Безсонов) только за один день (23 февраля) вынужденно признал, что "три ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли из-за обстрелов со стороны украинских силовиков в течение прошедших суток". И это при том, что наши официальные и неофициальные источники говорят минимум о четырех погибших, в том числе, и командире батальона "9-го полка морской пехоты ДНР" по прозвищу "Грек". И это только один случай, без учета всей протяженности линии соприкосновения", - говорит он.

В тоже время, эксперт прогнозирует, что на Донбассе ожидается очень "горячая" весна.

"Последнюю неделю мы наблюдаем обострение на линии соприкосновения на Донбассе. Причем все маркеры указывают, что впереди нас ждет очень "горячая" весна и нынешние 12-15 обстрелов в день со стороны "гибридов" будут казаться "ни о чем", - добавляет эксперт.

Кроме того, Жирохов назвал те направления, где боевики пытаются атаковать позиции ВСУ.

"Это, прежде всего, Ясиноватская развилка в Донецкой области и район оккупированного Первомайска Луганской области. Кроме того, есть информация, что серьезное обострение происходит на приазовском направлении, но традиционно информации оттуда практически нет, не доезжает туда и миссия ОБСЕ. Зато местные паблики регулярно пишут об артиллерийских перестрелках в районе Широкино, боях под Водяным и Павлополем", - уточняет он.

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтеры показали предсмертное фото ДРГ боевиков под Авдеевкой.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: