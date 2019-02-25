Уже не скрывают: военный эксперт заявил о колоссальных потерях боевиков на Донбассе

На фоне обострения ситуации на Донбассе, боевики уже не скрывают колоссальные потери в своих рядах.

Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов в интервью ДС.

"Причем если раньше о реальных "двухсотых" противника говорили с нашей стороны только пресс-служба ООС да редкие "информационные активисты", которые ведут неофициальный список потерь "с той стороны", то сейчас об этом вынуждены говорить и штатные пропагандисты. Так, тот же бывший украинский адвокат, разыскиваемый за мошенничество, Руслан Баклан (который ныне представляется как "начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР капитан" Даниил Безсонов) только за один день (23 февраля) вынужденно признал, что "три ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли из-за обстрелов со стороны украинских силовиков в течение прошедших суток". И это при том, что наши официальные и неофициальные источники говорят минимум о четырех погибших, в том числе, и командире батальона "9-го полка морской пехоты ДНР" по прозвищу "Грек". И это только один случай, без учета всей протяженности линии соприкосновения", - говорит он.

В тоже время, эксперт прогнозирует, что на Донбассе ожидается очень "горячая" весна.

"Последнюю неделю мы наблюдаем обострение на линии соприкосновения на Донбассе. Причем все маркеры указывают, что впереди нас ждет очень "горячая" весна и нынешние 12-15 обстрелов в день со стороны "гибридов" будут казаться "ни о чем", - добавляет эксперт.

Кроме того, Жирохов назвал те направления, где боевики пытаются атаковать позиции ВСУ.

"Это, прежде всего, Ясиноватская развилка в Донецкой области и район оккупированного Первомайска Луганской области. Кроме того, есть информация, что серьезное обострение происходит на приазовском направлении, но традиционно информации оттуда практически нет, не доезжает туда и миссия ОБСЕ. Зато местные паблики регулярно пишут об артиллерийских перестрелках в районе Широкино, боях под Водяным и Павлополем", - уточняет он.

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтеры показали предсмертное фото ДРГ боевиков под Авдеевкой.