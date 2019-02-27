Урок на будущее: известный шоумен резко высказался о скандале вокруг Евровидения

Отказ Украины от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019" - это оптимальный вариант.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Апострофу" рассказал украинский шоумен Дмитрий Чекалкин.

"В той ситуации, которая сложилась, я считаю, это оптимальным решением (отказ участия Украины в конкурсе - ред.). В следующий раз будут более тщательно выбирать участников. Было сомнительным решением выбирать людей с таким бэкграундом. Не надо было этого делать. Это общая проблема организаторов. Чтобы этого избежать в будущем, надо тщательно отбирать участников. Это хороший урок на будущее", - сказал он.

Также шоумен заявил, что логично, что другие участники отказались представлять Украину на "Евровидение-2019": "И я также считаю, что это уже не уместно".

"Выбирать кого-то другого тем более не уместно. Не стоит преувеличивать общественную значимость этого конкурса. Поэтому нет смысла раздувать эту тему. Тот вариант, который сейчас сложился - оптимальный. Неужели у нас нет других исполнителей с патриотическими настроениями?", - добавил Чекалкин.

По его словам, ответственность за этот скандал полностью на плечах организаторов.

Как сообщал "Апостроф", шоумен Андрей Данилко, известный всем как Верка Сердючка, заявил, что может поехать на "Евровидение", вместо отказавшийся исполнителей.