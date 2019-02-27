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В сети показали смешные фото украинских снайперов

среда, 27 февраля 2019, 03:27

Украинские снайперы из Сил специальных операций ВСУ сфотографировались в необычной "форме".

Фото опубликовано на Instagram странице "3rd_special_regiment".

"Доброе утро. Шо почем? Это мы на стиле", – говорится в подписи к фотографиям.

На снимках бойцы 3-го полка спецназа Вооруженных сил Украины позируют в цветных спортивных куртках, таких же шапках и с оружием.

"Это стиль 90-ых?", "Фешн из май профешин", "Где-то так приблизительно я выгляжу, когда постирал форму, а она не высохла", – шутят пользователи в комментариях к опубликованным фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появился впечатляющий до глубины души снимок украинского военнослужащего в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

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