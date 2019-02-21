​Известный писатель сделал впечатляющее фото бойца ВСУ на передовой

В сети появился впечатляющий до глубины души снимок украинского военнослужащего в зоне проведения Операции объеденных сил на Донбассе.

Снимок опубликовал в Facebook журналист, писатель и фотограф Сергей Лоико.

"Портрет солдата на передовой. Донбасс. Февраль. 2019", - подписал снимок фотограф.

На очень символичном фото изображен солдат в каске с "почерневшим" от усталости и тревоги морщинистым лицом. На нем также бронежилет с инициалами.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали неопубликованные ранее снимки "киборгов" в Донецком аэропорту.

Также сообщалось, что в сети появилось ранее неопубликованное видео из горячей точки военного конфликта на Донбассе в 2014 году, когда погибли около десяти человек из добробатов и ВСУ.