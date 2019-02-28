Боевики ДНР отправили на подвал бывшего соратника Януковича

Стало известно о том, что боевики ДНР отправили на подвал бывшего руководителя фракции "Партии регионов" в Донецком областном совете Николая Загоруйко.

Об этом написал журналист и блогер Денис Казанский.

"Из Донецка сообщают, что вчера (27 февраля, - прим. ред.) уехал на подвал Николай Загоруйко. Бывший руководитель фракции "Партии регионов" в Донецком областном совете. В ДНР он был "директором" департамента стратегического анализа и планирования совета министров, служил "русскому миру", но что-то пошло не так", - пишет он.

Также журналист припомнил Загоруйко его скандальное заявление об аннексированном полуострове. Некоторое время тому назад он заявлял, что "Путин не забрал Крым, а подобрал".

В сети тут же стали комментировать инцидент.

Как сообщал "Апостроф", Казанский рассказал о реальных настроениях на оккупированном Донбассе.