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Если не я, то кто: боец ВСУ назвал условие, когда закончится война на Донбассе

четверг, 28 февраля 2019, 21:14

Один из украинских военнослужащих, воющих на Попаснянском направлении, рассказал, когда на Донбасс придет мир.

Бойца цитирует фонд "Вернись живым" в Facebook.

"Как видите, ситуация не изменилась в лучшую сторону, так и воюю. Если бы Донецк был наш, Крым вернулся, никто не воевал. А так пока приходится. Дома тоже спрашивают: "Тебе что, больше всех надо?" Я отвечаю: "Ну а если не я, то кто?" – говорит Максим.

В обычной жизни Максим был предпринимателем, имел свой бизнес в Житомирской области. Он на фронте с 2015 года. Сначала воевал в "Айдаре", затем перешел в 54-ю бригаду. Он объясняет, что по сравнению с 2014-2015 годами, враг ведет себя тихо.

"Ну с 2014-2015 годом не сравнишь. Тихо. Хотя они подтягивают технику, работают снайперы, ночью работает миномет 82 и 120 калибра. Это они бьют по флангам по позициям. Хорошо работает и их ДШК. Недавно БМП их выезжала, работала по позициям", - добавляет он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что на передовой на Донбассе воюет профессиональный украинский футболист.

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