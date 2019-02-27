На передовой на Донбассе воюет профессиональный украинский футболист: видео

В составе Вооруженных сил Украины, которые сражаются на Донбассе, служит в том числе профессиональный футболист, который оставил карьеру ради службы.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Как отмечается, бывшему футболисту, и нынешнему военнослужащему Денису – 20 лет.

"Как один товарищ мне говорил: "Зачем эта война? Отдайте им Донецкую и Луганскую область и война закончится". Я говорю: "Нет, война не закончится, потому что они поймут, что мы сдали и пойдут дальше", – объясняет Денис.

Данный контракт – первый для военнослужащего, сообщается, что в футбол на профессиональном уровне он не будет играть еще как минимум два года.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети рассказали о хрупкой девушке, которая служит в армии уже 11 лет и шутит про себя, что "вышла замуж за ВСУ".