РУС. | УКР.

четверг, 28 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

28 февраля

00:40
Реал - Барселона: видео голов
00:20
"Челси" одержал важную победу в лондонском дерби: видеообзор
00:14
Рассол: в сети смеются над очередным "креативным" заведением Крыма

27 февраля

23:50
Нелогичный разгром: "Барселона" выбила "Реал" из Кубка Короля - видеообзор
23:48
В России политики дважды оконфузились с подарком школьнику, спасшему жизнь ребенку: фото
23:34
​В Киеве "беспредельщики" за деньги пропускают людей домой: фото и детали скандала
23:17
На передовой на Донбассе воюет профессиональный украинский футболист: видео
23:03
Победитель Евровидения от Украины сделала жесткое заявление в адрес организатора Нацотбора
22:59
​На украинской границе накрыли банду таможенников: оперативное видео
22:56
Скандальное ДТП с Зайцевой: адвокаты готовят новое расследование
22:41
​Снесло полголовы: в сети показала фото нового "груза 200" у боевиков
22:16
​Гладковский подтвердил закупку деталей для ВСУ в России: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На передовой на Донбассе воюет профессиональный украинский футболист: видео

среда, 27 февраля 2019, 23:17

В составе Вооруженных сил Украины, которые сражаются на Донбассе, служит в том числе профессиональный футболист, который оставил карьеру ради службы.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Как отмечается, бывшему футболисту, и нынешнему военнослужащему Денису – 20 лет.

"Как один товарищ мне говорил: "Зачем эта война? Отдайте им Донецкую и Луганскую область и война закончится". Я говорю: "Нет, война не закончится, потому что они поймут, что мы сдали и пойдут дальше", – объясняет Денис.

Данный контракт – первый для военнослужащего, сообщается, что в футбол на профессиональном уровне он не будет играть еще как минимум два года.

Смотреть с 02:25.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети рассказали о хрупкой девушке, которая служит в армии уже 11 лет и шутит про себя, что "вышла замуж за ВСУ".

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Реинтеграция Донбасса: почему Украина не может распутать этот клубок

Украина против игорки: в Каменце-Подольском подхватили инициативу по борьбе с азартным бизнесом

​Контрольная закупка: как международные организации стоят на страже украинской медицины

Оскар-2019: все победители кинопремии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: