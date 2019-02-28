Рассол: в сети смеются над очередным "креативным" заведением Крыма

В сети опубликовали фото кафе в оккупированном РФ Крыму с "креативным" названием.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

На аннексированном полуострове в городе Симферополь оккупанты продолжают открывать новые заведения, придумывая странные названия. Так, в Крыму заметили кафе "Рассол". Его слоган звучит так: "Спиртное съестное Рассол". Также над дверью висит вывеска - "Пивас".

"Симферополь. Жрательная, жевательная, выпивательная... Опохмелятинная целевая аудитория лапоть блудный", - написала блогер в социальной сети и опубликовала фото заведения.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму уничтожают наследие Гурзуфа, начиная строительство кафе и ресторанов на месте исторических зданий.

Как сообщал "Апостроф", в ресторанах города Ялта начали продавать пирожки, чтобы не разориться - это вызвало бурную реакцию пользователей сети.