Украинская армия получит новую технику: что известно

В Украине успешно завершили испытания бронеавтомобиля "Барс-8", которые продолжались на протяжении последних двух лет.

Об этом сообщается на сайте корпорации "Богдан".

Отмечается, что "Барс-8" стал второй ББМ в Украине после бронеавтомобиля "Казак-2", которая прошла государственные испытания. Также по итогам испытаний "Богдан Моторс" будет поставлять броневики ВСУ.

Что касается технических характеристик, то броневик разработан на базе пикапа американской Ram (подразделения Fiat Chrysler Automobiles). Пассажировместимость базового автомобиля составляет до 10 человек в полном снаряжении.

"Барс-8" имеет шасси повышенной проходимости с колесной формулой 4х4 с 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins, бронированной противоминной и баллистической защитой по стандарту STANAG 4569 Level 2 и системы обеспечения жизнедеятельности экипажа.

Конструкцией бронеавтомобиля предусмотрена установка систем пуска дымовых гранат, средств связи и навигации, приборов ночного и дневного наблюдения, системы регулирования давления в шинах, системы пожаротушения моторного отделения, средств маскировки, автономной климатической системы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине провели испытания беспилотника-разведчика для ВСУ.