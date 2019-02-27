РУС. | УКР.

среда, 27 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

27 февраля

12:10
Десятки людей погибли в катастрофе на популярном у украинцев курорте: фото и видео
12:10
Остались жена и дочь: появились фото и видео прощания с бойцом ВСУ, погибшим на Донбассе
12:05
К "Дизель шоу" присоединилась новая актриса
12:05
Мировая знаменитость выпустила клип, снятый в Киеве
12:02
Реал - Барселона: прогноз букмекеров на матч Кубка Испании
12:00
В США умерла актриса из "Бэтмена"
11:50
Рабинович заявил об отсутствии у главы Кабмина опыта и знаний для управления страной
11:45
Известный ветеран АТО рассказал про необычный инцидент с водителем маршрутки в Киеве
11:41
Волкер сделал важное заявление про Украину и агрессию Кремля
11:33
Как "Реал" и "Барселона" готовились к Эль-Классико: опубликовано видео
11:22
В Украине провели испытания беспилотника-разведчика для ВСУ: опубликовано видео
11:21
Аплодирую стоя: фанаты отреагировали на отказ KAZKA ехать на Евровидение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине провели испытания беспилотника-разведчика для ВСУ: опубликовано видео

среда, 27 февраля 2019, 11:22

Модернизированный беспилотный авиакомплекс Spectator-M1 успешно прошел государственные испытания, которые проходили на одном из военных полигонов ВСУ.

Об этом сообщается на сайте государственного концерна "Укроборонпром".

Как отмечается, модернизированный беспилотник получил новый тепловизор, более совершенную станцию управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему находиться в воздухе больше времени.

В ходе испытаний с участием представителей Минобороны, Spectator-М1 выполнил задания, максимально приближенные к боевым. В частности, была проверена способность беспилотника выполнять задачи во время активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы. Сейчас планируется включение Spectator-М1 в Государственный оборонный заказ.

Первые беспилотные комплексы Spectator для Министерства обороны и Государственной пограничной службы Украины были поставлены еще в 2015 году. В украинской армии он прошел подконтрольную эксплуатацию, а пограничникам, благодаря этим беспилотникам, как сообщается, удалось практически полностью закрыть украинским границу.

Достигнутые характеристики позволяют Spectator летать почти бесшумно. Учитывая его малые размеры, специально подобранный цвет фюзеляжа, а также малую эффективную площадь рассеяния, он остается незаметным для противника.

Кроме того, за этот период самолет прошел целый ряд конструкторских доработок, потребность в которых возникла в ходе эксплуатации.

Учитывая высокие аэродинамические характеристики беспилотника, модернизация касалась систем самолета, в частности парашютной системы, которая позволила уменьшить скорость посадки до 3 метров в секунду, программного обеспечения, которое позволяет работать с различными системами координат и проводить их конвертацию, определяя точные координаты цели.

Новейший Spectator-М1 поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость в 120 км / ч, скорость, при которой выполняется задание - 70 км / ч. В воздухе беспилотник может находиться более 2 часов Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде, а дальность полета Spectator-М1 составляет до 150 км.

Напомним. как ранее сообщал "Апостроф", украинские волонтеры начали изготавливать беспилотные аппарата, оснащенные тепловизорами для разведки на линии соприкосновения на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Реинтеграция Донбасса: почему Украина не может распутать этот клубок

Украина против игорки: в Каменце-Подольском подхватили инициативу по борьбе с азартным бизнесом

​Контрольная закупка: как международные организации стоят на страже украинской медицины

Оскар-2019: все победители кинопремии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: