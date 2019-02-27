В Украине провели испытания беспилотника-разведчика для ВСУ: опубликовано видео

Модернизированный беспилотный авиакомплекс Spectator-M1 успешно прошел государственные испытания, которые проходили на одном из военных полигонов ВСУ.

Об этом сообщается на сайте государственного концерна "Укроборонпром".

Как отмечается, модернизированный беспилотник получил новый тепловизор, более совершенную станцию управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему находиться в воздухе больше времени.

В ходе испытаний с участием представителей Минобороны, Spectator-М1 выполнил задания, максимально приближенные к боевым. В частности, была проверена способность беспилотника выполнять задачи во время активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы. Сейчас планируется включение Spectator-М1 в Государственный оборонный заказ.

Первые беспилотные комплексы Spectator для Министерства обороны и Государственной пограничной службы Украины были поставлены еще в 2015 году. В украинской армии он прошел подконтрольную эксплуатацию, а пограничникам, благодаря этим беспилотникам, как сообщается, удалось практически полностью закрыть украинским границу.

Достигнутые характеристики позволяют Spectator летать почти бесшумно. Учитывая его малые размеры, специально подобранный цвет фюзеляжа, а также малую эффективную площадь рассеяния, он остается незаметным для противника.

Кроме того, за этот период самолет прошел целый ряд конструкторских доработок, потребность в которых возникла в ходе эксплуатации.

Учитывая высокие аэродинамические характеристики беспилотника, модернизация касалась систем самолета, в частности парашютной системы, которая позволила уменьшить скорость посадки до 3 метров в секунду, программного обеспечения, которое позволяет работать с различными системами координат и проводить их конвертацию, определяя точные координаты цели.

Новейший Spectator-М1 поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость в 120 км / ч, скорость, при которой выполняется задание - 70 км / ч. В воздухе беспилотник может находиться более 2 часов Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде, а дальность полета Spectator-М1 составляет до 150 км.

Напомним. как ранее сообщал "Апостроф", украинские волонтеры начали изготавливать беспилотные аппарата, оснащенные тепловизорами для разведки на линии соприкосновения на Донбассе.