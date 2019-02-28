РУС. | УКР.

четверг, 28 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

28 февраля

14:37
Спустя 8 лет: королева Испании повторила свой образ со свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма
14:29
​Российский корабль протаранил мост: в сети показали фото и видео момента ЧП
14:26
Тимошенко требует вернуть наказание чиновников за незаконное обогащение
14:20
В России произошло крушение самолета: первые фото и видео смертельного ЧП
14:09
Законопроектом о госязыке власть раскалывает общество - Бойко
13:56
Путин наградил знаменитого юмориста из Одессы: у россиян волна гнева
13:51
​У Порошенко отреагировали на нашумевшее видео, где он сорвал шапку с девушки
13:51
Украина может отказаться от участия в Евровидении-2020: названа причина
13:46
Судьба наемника боевиков ДНР: появилось видео суда в Германии над племянником пропагандиста Путина
13:41
​Главе "Нафтогаза" продлили контракт с миллионной зарплатой
13:35
Почему MARUV не едет на Евровидение: организаторы назвали причину
13:27
"Укрзализныця" влипла в историю с песней российского певца из базы "Миротворца": видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Укрзализныця" влипла в историю с песней российского певца из базы "Миротворца": видео

четверг, 28 февраля 2019, 13:27

"Укрзализныця" попала в скандал с транслированием в пассажирском поезде песен российского певца Михаила Шуфутинского, который находится в базе данных сайта "Миротворец".

Об этом в Facebook написал журналист Александр Рудоманов, который опубликовал соответствующее видео.

"Захожу в вагон, а из динамиков играет Шуфутинский. Как знали", - написал он.

Он объяснил, что на самом деле подобного не должно быть, и в подобных случаях пассажиры должны звонить на горячую линию и оставлять жалобу.

Отвечая на вопрос комментаторов, может ли в поезде звучать хоть какая-то музыка, он отметил, что "все радио должно быть выключено".

Как известно, Шуфутинский попал в списки "Миротворца" за сознательное нарушение государственной границы Украины - певец посещал оккупированный Крым в апреле 2017 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцы пожаловались на дикий холод и снег в поездах "Укрзализныци".

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Реинтеграция Донбасса: почему Украина не может распутать этот клубок

Украина против игорки: в Каменце-Подольском подхватили инициативу по борьбе с азартным бизнесом

​Контрольная закупка: как международные организации стоят на страже украинской медицины

Оскар-2019: все победители кинопремии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: