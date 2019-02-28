"Укрзализныця" влипла в историю с песней российского певца из базы "Миротворца": видео

"Укрзализныця" попала в скандал с транслированием в пассажирском поезде песен российского певца Михаила Шуфутинского, который находится в базе данных сайта "Миротворец".

Об этом в Facebook написал журналист Александр Рудоманов, который опубликовал соответствующее видео.

"Захожу в вагон, а из динамиков играет Шуфутинский. Как знали", - написал он.

Он объяснил, что на самом деле подобного не должно быть, и в подобных случаях пассажиры должны звонить на горячую линию и оставлять жалобу.

Отвечая на вопрос комментаторов, может ли в поезде звучать хоть какая-то музыка, он отметил, что "все радио должно быть выключено".

Как известно, Шуфутинский попал в списки "Миротворца" за сознательное нарушение государственной границы Украины - певец посещал оккупированный Крым в апреле 2017 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцы пожаловались на дикий холод и снег в поездах "Укрзализныци".