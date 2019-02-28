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В центре Киева вышли на митинг с требованием импичмента Порошенко: фото

четверг, 28 февраля 2019, 10:01

В четверг, 28 февраля, в Киеве проходит митинг с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Протест проходит в центре столицы на улице Михаила Грушевского. Для участия в нем вышли около 250 человек - в основном пенсионеры. Также митингующих сопровождают несколько десятков полицейских, которые следят за безопасностью и порядком.

Из-за митинга дорога по улице перекрыта. Люди идут по проезжей части скандируя: "Нам потрібен новий президент, який знищить корупцію". Они направляются от стадиона имени Валерия Лобановского вверх по улице Грушевского.

Фото и видео корреспондента "Апострофа".

Как сообщал "Апостроф", сегодня в Киеве на Майдане Независимости активисты партии "Рух новых сил" требовали отставки Порошенко.

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