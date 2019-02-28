В сети смеются над словами Путина о боевом прошлом его отца: видео

В сети высмеяли рассказа президента России Владимира Путина о его отце, который пошел воевать.

Об этом сообщают на станице "Догоняй! Е7Ы09" в Twitter.

Путин заявил, что в начале войны было создано большое количество подразделений в армии. Некоторым не хватало вооружения, чтобы пойти на боевое задание, а бойцам подготовки. По словам президента РФ, в одном из таких воевал и его отец.

"28 человек пошли в разведку а вернулись только отец Путина и еще трое - отец Ротенбергов, Сечина и Тимченко. А отец Миллера вообще не захотел возвращаться...Сказочник хр*нов!", - написали в соцсети.

Многие пользователи посмеялись над словами Путина и прокомментировали его выступление.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли истории о "героическом" детстве президента РФ Владимира Путина, напечатанные в одном из местных изданий.