Виновата собака: копы попали в опасное ДТП под Луганском: фото

В городе Северодонецк Луганской области патрульный автомобиль попал в серьезную аварию, в результате которой один милиционер получил телесные повреждения.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"М. Северодонецк, ул. Промышленная, 34. Во время движения на проезжую часть выскочила собака, в результате чего водитель был вынужден изменить направление движения и потерял контроль над транспортным средством, из-за чего служебный автомобиль выехал на обочину и совершил столкновение со столбом. В результате ДТП один из полицейских получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Под постом появились саркастические комментарии.

"Детский сад!!! "Выскочил собака и я развалил машину"))))) Теперь пластиковым дадут по медальке "За спасение жизни вымышленной Каштанки "Браво, товарищи!!!! наши налоги снова идут в утиль!!! Какой неадекват набрал этих да*нов нести службу ", "сабака-селфимусоров тролололяка и новый примус разбивака", " Пи*ары, пусть из зарплаты ремонтируют....", - в таком духе комментируют пользователи.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились снимки, на которых автомобиль полицейских Mitsubishi, в результате ДТП, в прямом смысле слова повис на отбойнике.