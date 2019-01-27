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Копы на монорельсе: под Днепром патрульное авто "зависло" на отбойнике, фото

воскресенье, 27 января 2019, 22:39

В сети появились снимки, на которых автомобиль полицейских Mitsubishi, вследствие ДТП, в прямом значении слова завис на отбойнике.

Об этом пишет dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие снимки.

"ДТП с участием полиции или Митсубиши Монорельс. Район Булаховки", - говорится в сообщении.

"Вначале подумал, что это надувной муляж. Присмотрелся - нет, реальный Mitsubishi патрульных. Внутри никого не наблюдаю.Трасса у Павлограда, если что", - пишет "Киев Оперативный", ссылаясь на очевидцев.

Как сообщал "Апостроф", 22 января в Киеве на пересечении улиц Бассейная и Павла Скоропадского произошло ДТП с участием грузовика Национальной гвардии.

Ранее под Киевом произошло ДТП с участием автомобиля полиции охраны, в сети опубликовали видео с места происшествия.

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