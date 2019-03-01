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Адвокат сделал тревожное заявление про украинского узника Кремля из Крыма

пятница, 01 марта 2019, 10:49

В колониях общего режима Тверской области России, куда этапируют осужденного оккупантами в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, применяют насилие к заключенным.

Об этом 28 февраля рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе, передает "Крым.Реалии".

"По моей информации, Балуха этапируют в колонию общего режима Тверской области. Я могу только предположить, в какую колонию. Эту информацию не уточнили. Возможно, это колония номер 6 общего режима. В Твери достаточно жесткие колонии, которые находятся под администрацией и, соответственно, там частые случаи применения насилия к заключенным. Он свой срок будет досиживать в не очень хороших условиях", – сказала она.

По ее словам, адвокатам так и не удалось выяснить причину этапирования Балуха.

"Причина этапа нам не известна, и мы сможем узнать информацию от Балуха, когда он прибудет. Либо информация может быть построена на предположениях: керченская колония просто хотела избавиться от неудобного «сидельца» и соответственно перевела его в другую колонию", – отметила адвокат.

Публичных комментариев ФСИН России по поводу условий будущего содержания Балуха нет.

Как сообщал "Апостроф", 21 февраля поздно вечером Балуха вывезли из СИЗО г. Краснодара.

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