До сих пор нет теплых вещей: стало известно о тяжелой участи украинского заключенного в России

Политзаключенный украинец Владимир Балух на данный момент находится в СИЗО Краснодарского края РФ, не имея при себе теплых вещей.

Об этом сообщает в воскресенье, 24 февраля, в Facebook Крымская правозащитная группа.

"У крымчанина до сих пор нет тёплых вещей, так как накануне этапа у его супруги Натальи Балух в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами. В камере спецблока он в данное время один", - говорится в сообщении.

При этом, еще 21 февраля поздно вечером Балуха вывезли из СИЗО г. Краснодара.

"Куда именно везут Балуха ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор неизвестны", - подчеркивают они.

Как сообщал "Апостроф", ранее Балух отказался просить о помиловании.