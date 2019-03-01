Потери ВСУ в феврале: опубликованы фото и биографии бойцов

В январе 2019 года на Донбассе в зоне проведения ООС погибли восемь украинских военных.

Фото украинских бойцов опубликовал "Цензор.НЕТ".

Сергей Александрович Гузенко (позывные Волк, Шериф) родился 16.10.1987 года в селе Павловка Верхнерогачицкого района Херсонской области. С июня 2018 жил в городе Берислав.

Начиная с июля 2014 Шериф находился в рядах защитников Украины. За его плечами бои за Иловайск, Углегорск, Дебальцево и у ДАП.

Старший сержант, главный сержант 1-й роты 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады.

За годы службы Сергей получил награды: "За образцовость в военной службе" III степени, "За участие в боях", "За укрепление обороноспособности", "За силу духа", "За службу государству", "Памятный знак участнику событий Иловайск-2014", "Памятный знак участника событий Дебальцево 2015", нагрудный знак "пятьдесят седьмая отдельная мотопехотная бригада", медаль" Операция объединенных сил. За доблесть и верность".

Погиб 4 февраля около 17:00 в районе поселка Опытное Донецкой области от пули снайпера наемников РФ. Похоронен 7 февраля в Павловке. У него остались родители, два брата и беременная любимая женщина, которая должна родить менее чем через 2 месяца.

Игорь Александрович Наконечный (позывной Замок) родился 03.07.1988 года в селе Шелудьковка Змиевского района Харьковской области. Вместе с матерью жил в селе Гениевке того же района, а в последнее время - в поселке городского типа Андреевка Волновахского района Донецкой области.

С начала вооруженной агрессии человек находился в составе Вооруженных Сил Украины, защищая свою страну. Проходил службу в различных подразделениях: в 54-й, 72-й и 28-й бригадах, а с 29.01.2018 находился в рядах 93-й.

Старший солдат, наводчик боевой машины 93-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 8 февраля в районе промзоны города Авдеевка Донецкой области от смертельного пулевого ранения, которое получил во время боя с наемниками РФ. Похоронен 12 февраля во селе Бахчевик Волновахского района Донецкой области. У него остались родители, сестры, жена и две дочери.

Руслан Васильевич Кондратюк (позывной Кондрат) родился 02.10.1981 года в селе Войница Млынивского района Ровенской области.

С 17.01.2016 года мужчина находился на учениях на Яворивском полигоне, а 31.01.2016 подписал с ВСУ контракт. Сначала службу проходил в 355-м учебном механизированном полку 184-го учебного центра, после чего был доставлен служить в разведку, до 130-го отдельного разведывательного батальона.

Руслан Васильевич участвовал в боевых действиях в районах Иловайская, Светлодарск дуги и Марьинки. Был ранен, но после выздоровления вернулся к своим собратьям. 20.11.2018 года он подписал новый, последний контракт.

Солдат, водитель зенитно-артиллерийского взвода мотопехотного батальона 24-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 15 февраля около 10.45 в районе города Марьинка Донецкой области в результате минно-взрывной травмы и осколочных ранений потерпевший во время выполнения боевой задачи. Наемники РФ со стороны оккупированного Донецка с ПТРК обстреляли военный автомобиль ГАЗ-66, когда он заезжал на позицию. Ракета попала в кабину, трое украинских военных получили ранения. Руслан Васильевич, который находился за рулем, был смертельно ранен и скончался по дороге в госпиталь города Курахово.

Похоронен 20 февраля на сельском кладбище Войницы У него остались родители, бабушка, сестра, жена и двое детей.

Сергей Павлович Данилейченко родился 25.12.1990 года в селе Вербовец Катеринопольского района Черкасской области.

26.05.2015 года был призван в ряды ВСУ Тальянкивсько-Катеринопольского ОРВК Черкасской области.

Старший солдат, старший механик-водитель 1-й роты 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Погиб 16 февраля в 22.50 в районе поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области от смертельного пулевого ранения, которое получил во время обстрела наших позиций из стрелкового оружия и миномета.

Похоронен 20 февраля во родном селе. У него остались две сестры и брат.

Василий Богданович Богоносюк родился 18.10.1980 года в селе селе Раковец Богородчанского района Ивано-Франковской области. С 2001 года жил в селе Васильков Чертковского района Тернопольской области.

С 2015 года мужчина защищал страну от агрессора, четыре раза подписывал контракт, а с 23.01.2018 года находился в своем новом подразделении.

Старший солдат, старший стрелок 3-го отделения 1-го взвода 2-й роты мотопехотного батальона 24-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 20 февраля около 17.00 в районе города Марьинка Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Похоронен 23 февраля в Василькове. У него остались тяжелобольная мать (которая даже не смогла быть на похоронах), четыре сестры, жена и двое детей.

Евгений Александрович Фурсов родился 20.08.1975 года в городе Брянск (РФ). В 1979 году вместе с родителями переехал в город Дружковка Донецкой области.

В сентябре прошлого года он подписал с ВСУ контракт, и после обучения в "Десне" был доставлен в свое подразделение.

Сержант, военнослужащий 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады.

Погиб 23 февраля в Донецкой области в результате прямого попадания с ПТРК в блиндаж.

Похоронен 26 февраля во Дружковке. У него остались родители, брат, жена и дочь.

Борис Борисович Бординюк родился 28.02.1987 года в селе Чеховка Нижнесерогозского района Херсонской области. В 2-летнем возрасте вместе с семьей переехал в село Благовещенка Каменско-Днепровского района Запорожской области.

В августе 2016 он подписал с ВСУ контракт. Старший солдат, старший наводчик 1-го минометного отделения минометной батареи 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 24 февраля в 6.00 в районе села Екатериновка Попаснянского района Луганской области в результате смертельного осколочного ранения, которое получил во время обстрела наемниками РФ наших позиций с 82-мм минометов.

Похоронен 27 февраля во родном селе. У него остались мать и две сестры.

Александр Мединцев. Солдат, заместитель командира боевой машины - наводчик-оператор механизированной бригады.

Погиб 25 февраля в 13:00 от пулевого ранения в бою на Попаснянском направлении, когда вел огонь по противнику, который под прикрытием автоматного и пулеметного огня пытался приблизиться к наблюдательной позиции взводно-опорного пункта.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото украинских героев, погибших на Донбассе в январе.