Праздники в Украине: сколько будет выходных весной

Украинцев весной ожидают пять выходных подряд из-за праздников.

Согласно статье 73 Кодекса законов о труде весной 2019 года у украинцев будет четыре дополнительных выходных дня.

Международный женский день 8 марта выпадает на пятницу, поэтому выходными станут три дня подряд - с 8 до 10 марта.

Пасха в этом году выпадает на воскресенье 28 апреля, поэтому выходной переносится на понедельник 29 апреля.

Кабмин своим распоряжением рекомендовал перенести рабочий день со вторника 30 апреля на субботу 11 мая. Выходным днем будет 1 мая - День труда.

В конце апреля - начале мая украинцы будут отдыхать пять дней подряд - с 28 апреля по 1 мая.

В мае будет выходным днем четверг, 9 мая, - День победы над нацизмом во второй мировой войне.

Как сообщал "Апостроф", в марте украинцы будут отдыхать 11 дней, а работать 20 дней.