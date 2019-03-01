Вернут Плотницкого: в соцсетях обсуждают слухи о смертельной болезни главаря ЛНР

На оккупированной территории Донбасса распространяются слухи о смертельной болезни главаря ЛНР Леонида Пасечника.

Об этом в Twitter сообщил блогер Фашик Донецкий.

"Слух: Пасечник болен неизлечимым и неоперабельным заболеванием. Доктора кажуть шо жить ему осталось 3-6 месяцев", - написал он.

По его словам, сейчас в Кремле происходят консультации касательно кандидатуры следующего главаря ЛНР.

"Рассматривается кандидатура Плотницкого. Жаба возвращается? П*здец ЛНР", - добавил блогер.

Информация вызвала насмешки среди пользователей соцсети.

Как сообщал "Апостроф", ранее ранее главарь ЛНР выдал феерическую речь про Украину и "кровавого" Порошенко.

Также ранее Пасечник устроил показуху с украинским грузовиком.